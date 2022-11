Boule de Noel Rouge pour Decoration Noel Sapin 6cm 30pcs, Boules de Noel Transparente Étincelants Deco Sapin Noel avec Fil de Suspension, Kit Decoration Sapin Noel pour Noël Mariage Anniversaire Fête

5 styles étincelants spéciaux dans des boules transparentes: Kit boule de noel a 5 styles de finitions différents (6 pièces de chaque style, 30 pièces au total). Décorez votre sapin de Noël avec ces boules scintillantes pour rendre vos décorations de Noël magnifiques et créer une forte atmosphère de Noël Parfait pour décorer des sapins de Noël de toutes tailles: Les boules de Noël mesurent environ 60 mm de diamètre, parfaites pour les petits/moyens/grands sapins de Noël, les arbres de bureau, les couronnes et les guirlandes, et les boules sont légères et ne plient pas les branches Incassable et durable: Les boule de noel sont fabriquées en PET de haute qualité respectueux de l'environnement, imperméables, résistantes aux chutes, réutilisables, adaptées à une utilisation en intérieur et en extérieur, par rapport au verre traditionnel, elles ont à la fois la beauté et le lustre du verre, mais ont également d'excellentes performances incassables, enfant et accepte les animaux de compagnie DIY Plus de possibilités: Chaque boule de Noël est livrée avec un capuchon démontable et une boucle de ficelle. Parmi ceux-ci, 3 styles de finition transparente (3 styles sur 5), vous pouvez ouvrir le capuchon, retirer le remplissage, le remplacer par vos petits objets préférés (bonhomme de neige, mousse, plume, bonbon, etc.). DIY décoration en famille à Noël, décorez votre sapin de Noël avec plus de possibilités Décor idéal: Les boules dorées/argentées/rouges sont parfaites pour la décoration à la maison, à l'école, à l'église, au bar, au bureau, au restaurant, au magasin, à l'hôtel, au centre commercial, etc. C'est un excellent choix pour Noël, mariage, anniversaire, anniversaire, fête et autres festivals importants. comme décorations de Noël, décorations pour la maison