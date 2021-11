Sapin artificiel lumineux

D’abord, il y a eu les bougies, puis les ampoules, puis les guirlandes lumineuses et enfin les filets. La technologie des lumières de Noël ne cesse d’évoluer et maintenant que nous avons les meilleurs arbres de Noël artificiels avec des lumières LED intégrées, il est plus facile que jamais d’ajouter de la chaleur et de la joie à votre maison. Après tout, l’une des étapes les plus longues est d’installer les guirlandes lumineuses de manière uniforme. Ainsi, si vous optez pour un sapin de Noël prééclairé, vous n’aurez plus à vous occuper des décorations.

Sapin artificiel épicéa lumineux

Triumph Tree 389914 Sherwood Spruce Deluxe LED Sapin de Noël Artificiel, PVC/PE, Vert, 94 x 94 x 120 cm Sapin de Noël lumineux Avec 10 ans de garantie sur le Triumph Tree Sapin de Noël et garantie de 3 ans sur la éclairage, un excellent choix. Les arbres de Noël de la collection Triumph Tree sont en termes de qualité et de construction depuis 25 ans inégalée. Les arbres ont été présentés selon le modèle véritable naturelles arbres design. 94 x 120 x 94 cm

Triumph Tree Sherwood 1092 Sapin de Noël LED Vert 120 l 155 x 112 cm Les sapins de Noël de la collection Triumph Tree sont inégalés en termes de qualité et de construction depuis 25 ans. Les arbres ont été conçus selon le modèle naturel de véritables arbres. Il a été utilisé en PVC dans différentes nuances de couleurs, aiguilles dures et souples, et pour le look tout à fait naturel, certains arbres ont été recouverts de branches en PE moulées sous la forme de pointes pour un aspect réaliste et réaliste de l'arbre de Noël. L'arbre n'est donc pas différent de l'original. En raison de la construction solide en métal et de l'utilisation de PVC ignifuge et PE, les arbres sont conformes à la législation européenne stricte et vous avez des années de joie pendant les plus beaux jours de l'année, sans vous soucier de beaucoup de plaisir pour votre sapin de Noël. Nous sommes synonymes de qualité et de facilité d'utilisation. En plus de la durabilité et de la qualité, la manière simple de placer l'arbre Triumph est l'un des principaux arguments pour une fête de Noël sans soucis. Ce sapin de Noël garantit une atmosphère chaleureuse pendant les fêtes. Ce sapin de Noël Triumph Tree est un véritable accroche-regard pour Noël. En raison de la construction solide en métal et de l'utilisation de PVC ignifuge et de PE, les arbres sont également conformes à la politique européenne stricte. Les arbres Triumph Tree sont très faciles à utiliser et se forment facilement.

Vous auriez du mal à trouver un arbre artificiel lumineux de qualité pour moins de 150 euros en magasin, mais l’épicéa que nous vous proposons offre 2m de festival de lumière. Un sapin réaliste lumineux pour moins de 100€ ! Avec près de 800 branches ignifugées et 250 lumières LED, il a vraiment un aspect naturel et son cadre métallique robuste offre une grande durabilité malgré son prix abordable. Si vous choisissez d’aller plus haut, les options de 2,5 et 3 mètres sont toutes deux à moins de 250€, ce qui est pratiquement sans précédent. N’oubliez pas : Vous en avez pour votre argent avec ce sapin que vous pourrez ranger et réutiliser des années. Les sapins lumineux sont plus fragiles que les arbres naturels classiques du fait qu’ils intègrent des LED dans les aiguilles. Cependant les aiguilles lumineuses sont en quelques sortes indépendantes les unes des autres, de fait, si une ou plusieurs des 250 aiguilles lumineuses étaient endommagées, les autres fonctionneraient très bien.

Les meilleurs sapins lumineux

Sapin lumineux Costway

Costway Sapin de Noël Arbre de Noël Artificiel avec Lumières LED et Pied en Métal Matériau PVC pour Décoration de Noël 210/225/240cm Vert (240CM) - Décoration classique de la fêteCe sapin artificiel est composé des branches en PVC avec des ampoules LED qui donne une lumière blache chaude très agréable, parfait pour créer une ambiance chaleureuse et festive. - Haute qualité et sécuritéCe sapin de noël artificiel est doté d’une structure stable et robuste avec sa base de fer solide, vous assurant ainsi une grande durabilité et sécurité pendant l’utilisation. - Design attractifFabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce sapin de noël lumineux a des branches vertes qui semblent naturelles et touffues, ce qui donne une image d'un vrai sapin. - Arbre écologique et économiqueProfitant d’une résistance au feu, ce sapin de noël lumineux peut être utilisé à l’intérieur pendant des années tout en vous permettant une économie d’energie. - Installation facileCet arbre artificiel est assez facile à installer et à ranger, idéal pour décorer votre maison d’une façon rapide. Nous vous recommandons de prendre le temps de trier les branches et les feuilles de l'arbre de Noël après l'avoir reçu, afin que l'arbre de Noël soit beau Reste plus qu'à le décorer avec vos familles. Nous vous souhaitons un joyeux Noël. « Sans blague, on dirait que c’est réel », dit un critique, et des dizaines d’autres sont d’accord pour dire qu’il ne manque que le parfum boisé et les aiguilles en désordre. Grâce à ses branches pleines et arrondies, à son feuillage multicolore et à ses pommes de pin floquées intégrées, le pin de Caroline du National Tree fera le bonheur de tous vos invités. Il est pré-cordonné avec 750 lumières claires, et il est résistant au feu et aux allergènes. Pas étonnant que les acheteurs lui aient attribué une note de 4,5 étoiles. Bien qu’il soit un peu plus cher et qu’il faille le pelucher avant qu’il ne ressemble à la photo, les critiques disent qu’il en vaut la peine.







Sapin artificiel Douglas Youke Led Ce sapin Douglas lumineux, facile à assembler de la marque YOUKE a conquis de nombreux acheteurs sur Amazon. Disponible en deux tailles (180 et 225 cm), il est un peu moins personnalisable que les autres arbres de cette liste mais répond néanmois aux attentes de sécurité, de facilité de montage, de réalisme. Avec un prix autour de 120€ (que nous adaptons en direct), YOUKE nous propose tout de même un bien beau sapin lumineux. Il existe donc d’autres options si cette hauteur ne correspond pas à votre espace. Il est équipé de 310 lampes à LED transparentes qui sont munies de verrous spéciaux pour empêcher les ampoules de tomber. Elles sont également résistantes aux flammes et, selon les critiques, « faciles à installer et à démonter ».

YOUKE Sapin Artificiel de Noël Lumineux 180cm, Sapin de Noël à charnière en épicéa avec lumières réglables et Support (900 Pointes, 290 lumières, 1.8 m) - AVEC SUPPORT ET LUMIÈRES EN 8 MODES FLASH Contrairement au support en plastique ordinaire, nous avons amélioré le support en supports métalliques pliables. L'arbre de Noël pré-éclairé avec support en métal pliable et lumières blanches chaudes pré-installées dans 8 modes de flash, ce qui est plus stable et plus beau. Il peut également vous faire gagner du temps lors de la sélection et de la configuration de la guirlande lumineuse. - ARBRE DE NOL À CHARNIÈRES EN SAPIN Ce sapin de Noël artificiel à charnières en sapin est fabriqué en PVC de haute qualité, respectueux de l'environnement, ignifuge et anti-allergique. Ce sapin de Noël artificiel pré-éclairé de 180 cm est conçu avec de nombreuses branches et une pointe de branche sur le dessus avec un aspect de sapin réaliste. Au lieu de cela, vous pouvez bricoler pour un topper étoile. - FACILE À INSTALLER ET À RANGER En tenant compte de vos besoins de montage, nous avons simplifié les étapes d'installation. Notre sapin de Noël artificiel pré-éclairé est divisé en 3 parties, il vous suffit de connecter ces 3 parties dans l'ordre, puis de faire gonfler les feuilles pour le rendre plus plein et plus réaliste. Il est facile à démonter et à ranger pour que vous puissiez l'utiliser année après année. - JOYEUX NOL Préparez-vous pour votre Noël, je pense que ce sapin de Noël pré-éclairé sera votre choix idéal. Vous pouvez également mettre plus de décorations pour le rendre plus beau et à la mode pour augmenter l'atmosphère festive de Noël. Vous pouvez l'utiliser pendant n'importe quel jour férié, n'importe où (comme le salon, la chambre, l'entrée, le feu de joie, la grande fenêtre du centre commercial) pour augmenter l'atmosphère joyeuse. - DIMENSION Hauteur totale du sapin de Noël illuminé : 180 cm (support inclus). Diamètre du fond : 110 cm. La hauteur de la pointe : 19,8 cm. Nombre de pointes de branches : 900. Nombre de feux : 290.

Sapin artificiel lumineux Liutian épicéa commun

En ce qui concerne l’épicéa bleu classique de LIUTIAN, vous obtenez plus de 2 300 branches et 850 lumières LED – mais vous recevez aussi une tonne de bonus. Cet arbre est livré avec un sac de rangement gratuit, des gants en coton, des ampoules de rechange, des fusibles supplémentaires et une pédale pour que vous puissiez l’allumer et l’éteindre facilement. Il bénéficie même d’une garantie limitée de trois ans. « Nous avons été époustouflés par le niveau de détail », se réjouit un critique. « Cet arbre devrait nous durer pour le reste de notre vie. » Proposé dans les tailles suivantes : 150 – 180 – 210 –240 – 300 cm





LIUTIAN Sapin de Noël DIY Snow planté Pine Arbre extérieure Décorations de Noël artificielle intérieure avec décoration d'ornement 180cm Le sapin de Noël est une excellente décoration de Noël pour salon, jardins et autres lieux d'intérieur / extérieur. Il y a 500-1000 branches vertes au total. Les branches sont pliables et très faciles à stocker. Accessoires inclus. Le support pliable assure la stabilité, empêche la rupture et maintient votre arbre debout pendant des années à venir. Convient pour Thanksgiving, les soirées à thème d'automne, les fêtes de Noël et la prise de vue photographique. Décorations idéales pour les vitrines dans les magasins d'alimentation, les magasins de fruits, les supermarchés, les boulangeries, les fêtes, les mariages, etc. Il se placera parfaitement dans votre salon, autour de votre sapin. Offrez-le à votre bien-aimé avec un petit cadeau sincère.

Sapin de Noël artificiel lumineux Yorbay

Yorbay Sapin de Noël Slim Artificiel Lumineux LED avec enneigé, étroit et Haut, Gain de Place, Sapin Artificiel pour Décoration Noël, en PE et PVC (210cm) - Design minceCet arbre de Noël a un design en forme de crayon, ce qui est beau et économise de l'espace. En raison du corps élancé de l'arbre, il convient parfaitement aux coins et aux petits espaces - Traitement de mise à niveaupar rapport à d'autres arbres de Noël, l'arbre de Noël de Yorbay adopte des méthodes de traitement plus avancées. La pointe de branche en PVC vert foncé traditionnelle et la pointe de flocage en PE ultra-réaliste sont de conception mixte. Un total de 996 branches et feuilles, l'apparence est plus naturel et dense.Le matériau de flocage ne tombe pas facilement et peut être recyclé année après année - Éclairage LED intégréL'arbre de Noël est équipé d'un éclairage LED intégré dans les branches. Le corps de l'arbre est équipé de 300 perles de lampe LED blanches chaudes, et il est également équipé d'une alimentation avec une longueur de câble de 180cm avec une puissance d'entrée de 3,6W. L'arbre de Noël décoré de lumières blanches chaudes est beau et chaleureux - Installation pratique chaque arbre est divisé en trois sections et adopte une construction articulée (construction articulée), qui est facile à assembler. Chaque branche a une fente mobile, et la forme générale de l'arbre de Noël peut être façonnée en ajustant la position et la direction de l'extension de la branche. - Belle Décorationvous pouvez placer cet arbre de Noël illuminé n'importe où, comme dans le salon, le jardin, le bar, l'hôtel, le supermarché ou tout autre endroit, adapté aux décorations de Noël intérieures et extérieures. Merveilleux et réaliste, rempli de l'atmosphère de Noël Quelle merveille ! Ce sapin lumineux SLIM est d’un réalisme surprenant et ses décorations sont sublimes. Pour les petits appartements, le bien nommé sapin Slim de Yorbay. Comme il ne fait qu’une vingtaine de centimètres de diamètre, il se place facilement dans les coins étroits ou contre les murs, ce qui vous permet de profiter de la chaleur des vacances sans être encombré. Il comporte plus de 300 lumières et ses 996 branches sont souples. N’oubliez pas qu’il n’est disponible en 2 hauteurs (180 cm et 210 cm), alors faites attention à la hauteur de votre plafond avant de l’acheter.



Sapin lumineux 120 cm

Sapin Noël de Nordmann Artificiel Lumineux BonTree 120 cm 110 LED Sapin de Noël de Nordmann artificiel BonTree 120 cm Arbre de Noël avec guirlande lumineuse intégrée 110 LED Lumière LED couleur blanc chaud Diamètre inférieur env. 88 cm Câble d'alimentation 5 m, adaptateur IP44

DREAMADE Sapin de Noël Artificiel 90CM/120CM/150CM/180CM avec 12/18/24/28 Lampes à LED, Arbre de Noël en PVC avec Flocon de Neige, Etoile au Sommet d’Arbre et Pieds en Fer, Vert (120cm) Hauteurs multiples au choix - Ce sapin de Noël artificiel avec des flocons de neige est très beau et vous pouvez le choisir parmi quatre hauteurs : 90, 120, 150, 180 cm. Vous pouvez choisir la hauteur de sapin de Noël en fonction de la taille de votre maison ou le nombre de personnes, des hauteurs différentes vous apporteront le même sentiment de Noël. Lampe à LED - Le sapin de Noël est également équipé de lampes à LED. Les petites lampes sont dispersée au milieu des branches, vous pouvez les allumer la nuit, ajoutera une sensation différente à l’arbre de Noël. Les flocons de neige sur l’arbre et l’étoile au sommet de celui-ci sont également dotés de lumières à LED, qui rendent le sapin plus festif après l’éclairage. Feuilles artificielles - Les feuilles de ce sapin de Noël sont en PVC qui est respectueux de l’environnement, sûr et non toxique, et l’effet est réaliste. Deuxièmement, il y a de nombreuses branches du sapin, en fonction de sa hauteur, le nombre de branches varie. Parmi les sapins de Noël de 180 et 210 cm, leurs branches sont à double section et seront plus luxuriantes. Pieds en fer robustes - Les pieds du sapin de Noël est en fer et ils sont également muni d’un revêtement de protection en plastique, le support de pied en métal est respectueux de l’environnement, plus ferme et résistant à l’oxydation. Parmi eux, les pieds de sapin de Noël de 90 cm de hauteur sont en plastique. Idéal pour Noël - Pour Noël, le sapin de Noël est l’un des éléments les plus indispensables : il peut décorer votre maison et créer une atmosphère plus festive. Vous pouvez accrocher de petits ornements sur le sapin de Noël et placer des cadeaux joliment emballés sous le sapin. Avec ce sapin de Noël, votre Noël sera plus parfait.

Sapin de Noël artificiel vert en fibre optique avec LED - 120 cm, Plain Fibre Optic, 122 cm 4 ft Green Artificial fibre Optic Christmas Xmas Tree with multi LED Source 120 cm

Les lumières colorées sont fantaisistes, mais les lumières blanches sont si élégantes – comment pourriez-vous choisir ? Heureusement, les petits sapins lumineux que nous vous proposons offrent les deux, vous n’avez donc pas besoin de choisir. Les 300 LED basse tension permettent de passer d’une lumière claire à une lumière multicolore ou aux deux (d’un côté à l’autre) grâce à la télécommande incluse, et il est même équipé d’une pédale. Les acheteurs affirment qu’il est extrêmement facile à installer et qu’il est si « luxuriant et réaliste » qu’ils sont « émerveillés comme des enfants ».

Sapin artificiel lumineux 180 cm

Yorbay Sapin de Noël Artificiel avec éclairage et Neige Blanche, Sapin de Noël LED pour décoration de Noël avec de Vraies Pommes de pin, résistant au feu (180 cm) Stable et robuste: les branches sont divisées en trois sections et adoptent une construction articulée, facile à assembler. Il est équipé d'un pied en métal, stable et difficile à secouer Conception de simulation du sapin de Noël : sapin de Noël artificiel de 180 cm de haut, branches denses et riches en PVC vert foncé, et décoré d'imitations de flocons de neige blancs (pas un simple spray de flocon de neige). Il y a un total de 930 aiguilles de pin dans l'ensemble du sapin, et il est également équipé de vraies pommes de pin.En raison de sa belle taille et de son aspect réaliste, notre sapin de Noël garantit une atmosphère de Noël festive Le sapin de Noël est également équipé d'un éclairage LED intégré. Le corps de l'arbre est équipé de 340 lampes LED blanches chaudes, et il dispose également d'une alimentation avec une longueur de câble de 210 cm. Une fois le produit entièrement installé, le sapin de Noël peut être directement illuminé en connectant directement l'alimentation électrique, et vous n'avez pas besoin d'acheter des barres lumineuses supplémentaires pour la décoration du sapin de Noël Utilisation sûre et sécurisée: le corps du sapin n'a pas d'extrémités pointues.. L'aiguille est faite d'un matériau ignifuge. Parce que notre sapin de Noël est ignifuge et également étanche IP44, il peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur selon vos besoins Décoration parfaite: vous pouvez placer cet arbre de Noël illuminé n'importe où, comme dans le salon, le jardin, le bar, l'hôtel, le supermarché ou tout autre endroit, adapté aux décorations de Noël intérieures et extérieures. Merveilleux et réaliste, rempli de l'atmosphère de Noël

HOMCOM Sapin Arbre de noël Artificiel Lumineux avec Fibre Optique+230 LED 8 Modes Scintillants Ø82cm Hauteur 180cm Vert Neuf 61 - SAPIN LUMINEUX FÉÉRIQUE ET ÉCONOMIQUE : sapin de Noël téchnologie fibre optique LED multicolore très économe en énergie - ÉCLAIRAGE LED MULTIFONCTIONS : mode fixe, clignotant, combinaison, etc... afin de créer une ambiance festive de fin d'année ! - MODÈLE ARTIFICIEL TOUFFU GRANDE TAILLE : Ø 82 x 180H cm composé de 230 branches environ pour un réalisme incomparable - CONCEPTION ET FABRICATION DE QUALITÉ : structure stable, robuste et matériaux de qualité pour un usage en toute sécurité (sapin ignifugé, pieds métal avec patins antidérapants) - PRATIQUE : idéal pour décorer votre pièce de façon rapide, ce sapin n'a pas besoin d'être accessoirisé + express à ranger, plus d'épines à ramasser !

LARS360 Sapin de Noël artificiel en fibre de verre - LED - Qualité supérieure - Convient pour les fêtes de vacances (180 cm) Sapin de Noël à LED - Couleur : vert - Matériau : PVC + fil + tube d'acier + plastique renforcé de fibre de verre - Dimensions : 120/150/180/210/240 cm de haut (avec support métallique) - Nombre de douilles/LED : 120/160/200/260/300 - Avec la meilleure étoile Heller. Facile à installer - Facile à installer et à démonter, économise de l'espace. Veuillez suivre les instructions pour agrandir lentement les branches et les feuilles du sapin de Noël pour obtenir l'effet visuel souhaité. Réutilisable – Le support robuste et le matériau en PVC durable peuvent conserver leur stabilité et leur longue durée de vie même après de nombreuses années. Après Noël, vous n'avez plus qu'à placer le sapin de Noël dans votre boîte de rangement Décorez votre fête de Noël - Ce sapin de Noël artificiel à LED est idéal pour la décoration de Noël en intérieur et en extérieur. Le sapin de Noël lumineux diffuse une atmosphère de Noël et émet différentes couleurs de lumière grâce à la fibre de verre intégrée, créant une atmosphère chaleureuse et romantique de vacances. Mode de commutation automatique : rouge, bleu, vert, rose, couleur mélangée. Service de qualité - Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons de notre mieux pour résoudre le problème. Bon shopping !

Horaires de travail prolongés, listes d’achats massives, week-ends chargés : pour certains, c’est la période la plus mouvementée de l’année, et vous n’avez donc peut-être pas le temps d’installer un arbre. Selon les critiques, le sapin de Noël artificiel ZJDK prend un grand total de 90 secondes pour être entièrement assemblé, et cela parce qu’il est pré-éclairé et déjà décoré. Ses quatre sections s’emboîtent les unes dans les autres grâce à une conception magnétique géniale. Il vous suffit donc d’empiler les pièces, de brancher les ampoules LED brillantes et de profiter de l’ambiance. Vous pouvez obtenir celui-ci en sept modèles différents décorés, ainsi que quelques modèles moins ornés si cela vous convient mieux.

Sapin blanc enneigé lumineux Homecom

Les arbres blancs ont une certaine élégance magique, et ce sapin HOMCOM ne fait pas exception. Ses 829 branches articulées sont dotées d’aiguilles blanches comme la neige et de 250 lampes LED multicolores munies de verrous d’ampoule, de sorte que si l’une d’entre elles s’éteint, les autres restent allumées. Il est emballé dans une boîte de rangement que vous pouvez réutiliser, et il est également protégé par une garantie d’un an. Une remarque : comme il est blanc, il est susceptible de se décolorer, alors emballez-le soigneusement et rangez-le dans un endroit propre.







Sapin artificiel lumineux 210 cm

SALCAR Sapin de Noël 210cm, artificiellement avec 868 Pointes, Ignifuge, Sapin, Construction Rapide INCL. Support pour Arbre de Noël, Noël, Vert, 2,1 m Qualité supérieure: Sapin de Noël artificiel en PVC Arbre naturel, couleur: vert, en PVC (polychlorure de vinyle ignifuge), aiguilles de pin artificielles de haute qualité, total 868 pointes, longueur de la tige: 2,5-5 cm, longueur de la branche: 15 -20 cm Hauteur totale (hauteur compris): 210 cm. Grand volume: Les branches individuelles avec les branches longues et courtes ont été placées en alternance, de sorte que le sapin gagne en volume et en naturel. Aucun plastifiant, ignifuge. Structure simple: après insertion des éléments individuels, les pointes s’ouvrent automatiquement. Les différentes branches doivent être ouvertes manuellement. Securité et écologique: convient aux espaces intérieurs et extérieurs. Aucun plastifiant n'a été ajouté et il est ignifuge. Longue durée de vie et réutilisable. Facile à stocker et à stocker pour la réutilisation. Aucune limite de décoration: l'arbre peut être décoré comme un vrai sapin de Noël à volonté avec des boules de Noël, des lumières et d'autres objets. Si vous souhaitez acheter notre éclairage de Noël Salcar, veuillez rechercher sur Amazon "Salcar LED". Vous pouvez également contacter notre service clientèle.

Costway Sapin de Noël Arbre de Noël Artificiel avec Lumières LED et Pied en Métal Matériau PVC et PE pour Décoration de Noël 210/225/240cm Vert (210CM) - Décoration classique de la fêteCe sapin artificiel est composé des branches en PVC avec des ampoules LED qui donne une lumière blache chaude très agréable, parfait pour créer une ambiance chaleureuse et festive. - Haute qualité et sécurité Ce sapin de noël artificiel est doté d’une structure stable et robuste avec sa base solide, vous assurant ainsi une grande durabilité et sécurité pendant l’utilisation. - Design attractifFabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce sapin de noël lumineux a des branches vertes qui semblent naturelles et touffues, ce qui donne une image d'un vrai sapin. - Arbre écologique et économiqueProfitant d’une résistance au feu, ce sapin de noël lumineux peut être utilisé à l’intérieur pendant des années tout en vous permettant une économie d’energie. - Installation facileCet arbre artificiel est assez facile à installer et à ranger, idéal pour décorer votre maison d’une façon rapide. Nous vous suggérons de prendre le temps de le gonfler et il commence à ressembler à un très bel arbre. Reste plus qu'à le décorer avec vos familles.

UISEBRT 210cm Sapin de Noël Artificiel Lumineux - Arbre de Noël avec LED Changement de Couleur en Fibre Optique (210cm, Fibre Optique colorée) Sapin de Noël LED - couleur: vert, matériau: PVC + fil de fer + tube en acier + fibre de verre, taille: 210 cm de haut (avec support en métal), fil: 1,8 m, nombre de pointes: environ 260, nombre de LED: 260, avec la meilleure étoile Heller, Prise: prise ronde standard européenne à 2 broches Réutilisable - Les supports robustes et les matériaux en PVC durables conservent leur stabilité et offrent une longue durée de vie même après de nombreuses années. Après Noël, vous pouvez simplement mettre le sapin de Noël dans votre boîte de rangement, en toute sécurité et dans le respect de l'environnement Installation facile - Facile à installer et démonter et économiser de l'espace. Veuillez agrandir lentement les branches et les feuilles de l'arbre de Noël selon les instructions afin d'obtenir l'effet optique souhaité Décorez votre fête de Noël - Cet arbre de Noël artificiel à LED est idéal pour les décorations de Noël intérieures et extérieures. L'arbre de Noël lumineux dégage une atmosphère de Noël et, grâce à ses fibres de verre intégrées, brille de différentes couleurs, ce qui crée une atmosphère de vacances chaleureuse et romantique. Mode de commutation automatique - rouge, bleu, vert, rose, couleur mixte Excellent service - Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons de notre mieux pour résoudre le problème pour vous. Amusez-vous à magasiner!

Si vous recherchez plutôt un sapin artificiel très réaliste nous vous conseillons de voir la gamme de sapin Fairytrees.

Comment bien choisir son sapin artificiel lumineux ?

Il y a quelques caractéristiques à prendre en compte lorsqu’on achète un sapin artificiel lumineux. Des branches articulées, une base solide et des aiguilles ignifuges sont tous des éléments très importants, mais il est également impératif de choisir le bon type d’ampoules. Les ampoules LED consomment peu d’électricité et sont technologiquement très fiables.

Bien sûr, la commodité est un facteur important ici, c’est pourquoi les sapins artificiels les plus vendus sont généralement

extrêmement faciles à installer. Ils se présentent en trois ou quatre sections et comportent les branches articulées mentionnées ci-dessus qui se mettent simplement en place. Ensuite, il suffit de

Quel type de sapin choisir ?

faire gonfler vos branches et de brancher votre sapin.

Il existe plusieurs types d’arbres : l’épicéa de Norvège avec ses cônes et ses fines aiguilles, le Nordmann ou le Grandis qui ont l’avantage de perdre moins d’aiguilles dans un foyer chauffé ; l’Omorika, le Pungens ou le Nobilis célèbres pour leurs couleurs bleu/vert.

Pourquoi choisir un sapin de Noël artificiel ?

Le mois de décembre approche à grands pas, ce sera bientôt votre tour de choisir votre sapin de Noël. L’arbre artificiel offre de nombreux avantages. Si vous le stockez dans de bonnes conditions, c’est-à-dire protégé dans un sac et rangé dans son emballage d’origine à l’abri de l’humidité, vous pourrez le réutiliser pendant plusieurs années. Il prend peu de place. Il est facile à assembler ou à désassembler. Certains modèles proposent un déploiement automatique.

Il est également très pratique, car il ne laisse pas d’aiguilles partout et n’a pas de coulées de sève qui peuvent tacher le sol.

Plus original, le sapin artificiel lumineux dispose déjà de lumières intégrées. Dans ce cas, il existe également un large éventail de styles. Vous pouvez opter pour un arbre vert pré-éclairé très réaliste. Sur celui-ci, il n’est pas nécessaire d’ajouter des guirlandes lumineuses. Ils sont constitués d’ampoules LED fixes, de couleur blanc froid ou chaud. Les arbres dotés de branches en fibre optique projettent une lumière blanche ou multicolore jusqu’aux extrémités.

Acheter un sapin artificiel lumineux chez MonPetitSapin

Créez des moments extraordinaires avec la sélection de sapins de Noël artificiels lumineux avec LED de MonPetiSapin.fr. Des petits et minces aux grands et larges, nous proposons une large gamme de sapins de Noël artificiels illuminés à LED pour faire briller vos fêtes.

La plupart des sapins de Noël artificiels lumineux sont dotés d’une technologie LED exclusive. Contrairement aux ampoules LED ordinaires qui produisent des lumières froides et criardes, les ampoules de ces arbres de Noël LED illuminés produisent une lueur chaude, semblable à celle des ampoules à incandescence, mais sans la chaleur d’un filament. Elles sont également économes en énergie et ne brûlent pas, contrairement aux lumières de Noël à incandescence.

Si vous voulez un sapin de Noël artificiels lumineux et apprécier l’aspect des lumières de Noël classiques, nous proposons plusieurs modèles inspirés des espèces d’arbres réalistes avec des lumières LED claires. Ces arbres sont fabriqués à l’aide d’une technologie qui reproduit la structure, la forme et la couleur des véritables aiguilles des arbres à feuilles persistantes.

Installation facile de votre sapin de Noël artificiels lumineux

Il suffit de faire rouler la base de l’arbre en place, de bloquer les roues, de rabattre la partie inférieure et de fixer le sommet de l’arbre lumineux. Tous les sapins sont équipés d’une technologie de montage facile, qui permet de brancher les lumières sur le tronc de l’arbre, de sorte qu’il suffit de le brancher à la prise de courant. Nos sapins de Noël éclairés sont dotés de branches en fil métallique à mémoire de forme qui se déploient en éventail lorsqu’elles sont déballées, ce qui signifie qu’il faut moins de temps pour gonfler et façonner l’arbre.

Dimensions pour un sapin artificiel lumineux

Lors du choix de la taille du sapin, deux facteurs importants doivent être pris en compte pour choisir l’arbre adapté à votre espace : la hauteur du sapin et sa forme. Vous trouverez ci-dessous quelques considérations à prendre en compte.

En fonction de la hauteur

Il est important d’acheter un sapin de Noël dont la hauteur est adaptée à la pièce. Trop haut, il heurterait le plafond ; trop court, il ne serait pas à sa place. Une bonne règle à suivre est de laisser au moins 15 cm entre le sommet de l’arbre et votre plafond, y compris le sommet de l’arbre que vous voulez utiliser. Par exemple, si vous disposez d’un plafond de 270 cm de haut, l’un de nos sapins de Noël artificiels illuminés de 228 cm de haut avec LED sera parfait si vous disposez d’une cime d’arbre d’ange de 30 cm de haut.

Basé sur sa forme

Les mesures indiquées sur notre site Web sont basées sur les points les plus larges de l’arbre. Nous vous recommandons donc de mesurer votre espace disponible et de le faire correspondre à la largeur de l’arbre qui vous intéresse. Si vous disposez de beaucoup d’espace, nos arbres de Noël LED entièrement lumineux sont un choix populaire en raison de leur forme généreuse et de leurs branches vraiment solides et durables. Les sapins de Noël lumineux SLIM sont idéaux si vous manquez d’espace ou si vous souhaitez simplement égayer un coin de votre maison.

Chez MonPetitSapin.fr, nous sommes toujours à la recherche de moyens pour faciliter l’installation et la décoration de votre sapin de Noël. Nos arbres de Noël artificiels lumineux sont faciles à installer, utilisent les dernières innovations en matière de technologie des arbres de Noël, ce qui rend l’installation intuitive et sans problème, vous laissant plus de temps pour profiter de la saison.